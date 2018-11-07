Туркменистан и Куба обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

CA-NEWS (TM) - В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с кубинской делегацией, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Туркменистане Альфредо Ниэвас Портуондо, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В начале переговоров стороны обменялись мнениями по приоритетам сотрудничества двух стран в рамках Организации Объединенных Наций. Была отмечена постоянная поддержка инициатив друг друга в рамках ООН.

Вопросы расширения торгово-экономических отношений двух стран, а также предложения по поводу организации встреч между деловыми структурами Туркменистана и Республики Куба, были обсуждены во время переговоров.

В рамках встречи стороны отметили особую роль развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, сфере туризма а также, в областях здравоохранения и спорта.