Туркменистан и Куба обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

- Туркменистан, политика
- 14:39, 07 ноября 2018
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CA-NEWS (TM) - В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с кубинской делегацией, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Туркменистане Альфредо Ниэвас Портуондо, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.
В начале переговоров стороны обменялись мнениями по приоритетам сотрудничества двух стран в рамках Организации Объединенных Наций. Была отмечена постоянная поддержка инициатив друг друга в рамках ООН.
Вопросы расширения торгово-экономических отношений двух стран, а также предложения по поводу организации встреч между деловыми структурами Туркменистана и Республики Куба, были обсуждены во время переговоров.
В рамках встречи стороны отметили особую роль развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, сфере туризма а также, в областях здравоохранения и спорта.