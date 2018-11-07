РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане новые электронные техпаспорта начнут выдавать с 1 декабря

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане новые электронные техпаспорта с чипами начнут выдавать с 1 декабря. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Калмухамбет Касымов.

Согласно документу, свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до 1 декабря 2018 года, будут действительными до перерегистрации транспортных средств.

Свидетельства о регистрации транспортных средств выдаются поэтапно с 1 декабря 2018 года.

Отмечается, что интегральная микросхема водительского удостоверения содержит сведения о водительском удостоверении (серия и номер; дата выдачи; наименование органа выдавшего водительское удостоверение); о водителе (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; место жительства; индивидуальный идентификационный номер (ИИН); тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность; фотография); допуске к управлению транспортным средством.

print
  • В ЕАЭС предложили легализовать онлайн-торговлю алкоголем и лекарствами
  • Демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей США. Республиканцы — в Сенате
  • Депутат мажилиса предлагает создать в Казахстане банки для хранения генетических материалов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×