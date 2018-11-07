В Казахстане новые электронные техпаспорта начнут выдавать с 1 декабря

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане новые электронные техпаспорта с чипами начнут выдавать с 1 декабря. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Калмухамбет Касымов.

Согласно документу, свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до 1 декабря 2018 года, будут действительными до перерегистрации транспортных средств.

Свидетельства о регистрации транспортных средств выдаются поэтапно с 1 декабря 2018 года.

Отмечается, что интегральная микросхема водительского удостоверения содержит сведения о водительском удостоверении (серия и номер; дата выдачи; наименование органа выдавшего водительское удостоверение); о водителе (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; место жительства; индивидуальный идентификационный номер (ИИН); тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность; фотография); допуске к управлению транспортным средством.