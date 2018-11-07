За какие преступления в Таджикистане могут попасть в колонию несовершеннолетние и где они отбывают наказание

CA-NEWS (TJ) - За какие преступления согласно уголовному кодексу Таджикистана можно лишиться свободы с четырнадцати лет и где они отбывают своё наказание, сообщает «Азия-Плюс».

В Таджикистане по большинству статей, уголовная ответственность начинается с 16 лет, но закон выделяет более двадцати преступлений, по которым за решетку можно угодить уже с четырнадцати лет. Максимальный срок лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления для несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, составляет до семи лет лишения свободы, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - до десяти лет.

По словам юриста Навруза Одинаева, вопрос наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними, рассматриваются судом индивидуально с учетом всех обстоятельств - смягчающих и отягчающих, поэтому вывести единую формулу невозможно.

Уголовная ответственность в Таджикистане с 14 лет предусмотрена за следующие преступления:

Убийство; Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести; Похищение человека; Изнасилование; Насильственное действие сексуального характера; Терроризм; Захват заложника; Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта; Незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными веществами; Хищение наркотических средств или психотропных веществ; Хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; незаконное культивирование, запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта.

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения; Хулиганство при отягчающих обстоятельствах; Кража; Грабёж; Разбой; Вымогательство; Угон автомобиля или других транспортных средств без цели хищения; Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах.

Подростки, попавшиеся на совершении этих преступлений, отбывают лишение свободы либо в воспитательных колониях общего режима, либо в воспитательных колониях усиленного режима. Под первую категорию попадают несовершеннолетние мужского пола, осужденные к лишению свободы впервые, а также несовершеннолетние женского пола, под вторую несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие лишение свободы.

По данным МВД, за первое полугодие 2018 года в стране зарегистрировано 555 преступлений со стороны несовершеннолетних (за первые 6 месяцев прошлого года 339). В 2017 году несовершеннолетними было совершено 690 преступлений.

К слову, статистика говорит о том, что большой процент поступивших в колонии до 18 лет, возвращаются в тюрьмы снова.