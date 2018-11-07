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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Неизвестные обстреляли пассажирский автобус на трассе Алматы – Ташкент

CA-NEWS (UZ) - На трассе Алматы – Ташкент стреляли в пассажирский автобус. Правоохранители Шымкента задержали по подозрению в обстреле нескольких жителей Туркестанской области.

В департаменте полиции Шымкента местным СМИ сообщили, что чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 5 ноября.

Несколько жителей Туркестанской области, находясь в автомашине, обстреляли из травматического пистолета пассажирский автобус, ехавший с ними в попутном направлении.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Сейчас в их отношении начато досудебное расследование по статье 293 («Хулиганство») Уголовного кодекса РК.

Также полицейским предстоит выяснить, каким образом к задержанным попало травматическое оружие, которое было изъято из гражданского оборота несколько лет назад и разрешено для ношения и применения лишь сотрудникам охранных компаний.

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