В Монголии начался фестиваль российского кино «Русский ренессанс»

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 7 ноября начался фестиваль российского кино «Русский ренессанс». Показы организуются на площадке Российского центра науки и культуры в столице Монголии в рамках 58-х дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества, передает Montsame.



Фестиваль проходит уже в восьмой раз, и одной из его задач является популяризация и продвижение российского кино, знакомство зрителей Монголии с кинематографом России. В этом году будут представлены 9 новых российских фильмов 2017-2018гг.

Программа фестиваля разнообразная и разноплановая, представляющая спектр современного российского кинематографа - в ней будут представлены как жанровые фильмы, открытые широкому зрителю, так и фильмы более «фестивальные».

Сразу два фильма из представленных на фестивале касаются реальных трагических событий – фильм «Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина (производство одной из старейших российских студий «Ленфильм»), посвященный блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, и совсем новая картина Сарика Андреасяна «Непрощенный», сюжет которой строится вокруг авиакатастрофы над Боденским озером, унесшей жизни 71 человек. Фильм «Сын» Славы Росса посвящен очень актуальной социальной проблематике – изъятию детей из семей, живущих в Европе.

Картиной открытия фестиваля (7 ноября) станет трагикомедия «Жили-были» (режиссер Эдуард Парри), неоднократно отмеченная призами зрительских симпатий. Сюжет разворачивается в глухой российской деревне, в которой осталось всего три жителя, их роли исполнили известные российкие актеры – Федор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.