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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Певцы из Армении, Кыргызстана и Таджикистана примут участие в фестивале казахской песни в Москве

CA-NEWS (KZ) - Во Дворце культуры МГТУ им.Н.Баумана 17 ноября состоится гала-концерт VI конкурс-фестиваля казахской песни «Алтын куз» («Золотая осень»).

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, в концерте примут участие конкурсанты из разных регионов России, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Кроме них зрители увидят победителей инструментального, хореографического и детского конкурсов «Алтын куз». Специальными гостями фестиваля станут лауреат премии «Золотой граммофон» и «Песня года» певец и композитор Ислам Рахимжанов, а также казахстанская группа Made in KZ.

Перед началом концерта гости смогут попробовать национальные блюда. На первом этаже ДК будут открыты ярмарка и благотворительная акция.

Фестиваль проводится в рамках программы национальной политики Москвы на 2016-2018 годы и направлен на возрождение традиций популяризации в российских регионах казахского музыкального искусства. Цель организаторов – укрепление межэтнического согласия и межкультурного сотрудничества, а задачи – поиск молодых талантов, предоставление одаренным юношам и девушкам возможностей реализации творческого потенциала.

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