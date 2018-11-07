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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве на стройке нашли тело погибшего мигранта из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Москве 6 ноября в строительной бытовке было обнаружен тело мужчины. Погибшим оказался 23-летний уроженец Таджикистана, работающий на стройке жилого дома, сообщает Ахбор.

Полиция Москвы говорит, что на теле нет признаков насильственной смерти. Мигрант из Таджикистана, по предварительной версии, погиб одновременно от удара током и отравления угарным газом. По словам экспертов, прибывших на место, смерть наступила около суток назад. Удар током был совершён в область шеи. Об этом говорят отметины от ожога в области воздействия.

Сообщение об обнаруженном на улице Никулинская, рядом со станцией метро «Озерная» на юго-западной части города Москвы в строительной бытовке теле мужчины поступило в отделение правоохранительных органов 6 ноября, около 11.00.

Тело рабочего было направлено в морг для точного установления причины смерти. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному делу.

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