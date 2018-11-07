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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей США. Республиканцы — в Сенате
Предыстория: В США стартовали промежуточные выборы. Их итог станет определяющим для оставшихся двух лет президентства Трампа

CA-NEWS (CA) - Демократическая партия США обеспечила себе большинство в нижней палате американского конгресса, сообщает в среду, 7 ноября, агентство Associated Press.

По итогам промежуточных выборов демократам уже удалось получить в Палате представителей необходимый минимум в 218 из 435 мест. Таким образом, нижняя палата Конгресса теперь перейдет под контроль демократов. В ряде штатов подсчет голосов еще не завершен.

Однако в Сенате республиканцы не только сохранили, но и увеличили свой перевес, отобрав у демократов сенатские мандаты от штатов Индиана, Миссури и Северная Дакота. Республиканская партия США получила необходимые 51 место из 100. Демократическая партия довольствуется 41 местом. Одно место достается независимому кандидату.

В новом составе американского парламента будет представлено рекордное число женщин-конгрессменов. Уже ясно, что места в Палате представителей получили 90 женщин - 78 демократов и 12 республиканцев. В общей сложности в выборах в Палату представителей участвовали более 230 женщин, многие из них впервые.

Также впервые в истории США губернатором одного из штатов стал открытый гей

Президент США Дональд Трамп ранее отреагировал на предварительные итоги выборов, назвав их исключительно успешными. «Грандиозный успех достигнут сегодня вечером! Спасибо всем», - написал он в своем Twitter.

В ходе промежуточных выборов, названных так из-за того, что проводятся в середине президентского срока, избирались все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, а также часть губернаторов.

Эксперты отмечали, что в том случае, если демократам удастся получить большинство хотя бы в одной из палат конгресса, это позволит им ограничивать политические полномочия президента-республиканца Дональда Трампа, не давая ход многим его проектам. Конгрессмены-демократы смогут блокировать или приостанавливать некоторые инициативы Трампа, например, по строительству стены на границе США и Мексике, поскольку для реализации подобных планов необходимо одобрение Конгресса.

По мнению наблюдателей, эти выборы - индикатор отношения американцев к действующему президенту, чьи инициативы воспринимаются зачастую неоднозначно.

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