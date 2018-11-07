Казахстанcкий стенд открылся на международной туристской выставке в Лондоне

CA-NEWS (KZ) - Казахстан представил свой стенд на ежегодной международной туристской выставке «World Travel Market London», проходящей в столице Великобритании 5-7 ноября.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, выставка собрала в своих стенах представителей туристского бизнеса со всех уголков мира. Данное мероприятие ежегодно посещают порядка 50 тыс. профессионалов из туриндустрии, представителей государственных органов, а также жителей и гостей Лондона. От Казахстана в выставке приняли участие представители Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК и Управления туризма и внешних связей города Алматы.

Посетители стенда получили возможность ознакомиться с культурой Казахстана, играя в игры «Асык ату» и «Аркан тарту» (альчики, перетягивание каната), поучаствовать в 3D-туре по городу Алматы и Алматинской области в режиме виртуальной реальности и собрать на скорость «паззлы», открывающие перед участниками дополнительные достопримечательности страны. Актеры в облачении древних батыров делились информацией о стране, приглашали гостей принять участие в конкурсах и отведать традиционные угощения.

Дополнительным сюрпризом для гостей выставки стала возможность выиграть прямой авиаперелет в обе стороны из Лондона в Казахстан и проживание в одном из отелей.