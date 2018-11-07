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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава ФСБ России заявили о возможности слияния ИГ и «Аль-Каиды»

CA-NEWS (CA) - Российские спецслужбы оценивают как весьма серьезное возможное слияние террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каиды», заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, передает «Интерфакс».

«Как весьма серьезное, чреватое многочисленными негативными последствиями, оцениваем вероятное объединение потенциалов международных террористических организаций «Аль-Каида» и ИГИЛ. Имеется ряд признаков, указывающих на их возможное сближение», - сказал Бортников в среду на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

По его словам, террористы, несмотря на случаи вооруженных столкновений между организациями, переходят из одной террористической структуры в другую, руководствуясь мотивами личной выгоды, изменениями на поле боя и другими причинами.

«В ряде случаев аффилированные с «Аль-Каидой и ИГИЛ структуры используют единые источники и каналы получения материально-технических и финансовых ресурсов. В первую очередь, к таким относятся нелегальные рынки вооружений, услуги вербовщиков», - отметил директор ФСБ.

Он добавил, что сращивание террористических организаций происходит и в информационном пространстве, где они ведут работу по вербовке и распространению идеологии радикального ислама.

«Как видится, следует внимательнейшим образом отслеживать происходящие процессы для того, чтобы не допустить возможное слияние этих терструктур»,- подчеркнул Бортников.

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