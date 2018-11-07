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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан предложил ОАЭ наладить воздушные грузоперевозки

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан предлагает Объединенным Арабским Эмиратам наладить воздушные грузоперевозки, а также реализовать инвестиционные проекты по освоению полезных ископаемых республики, передает Авеста.

Эти вопросы были обсуждены в конце прошлой недели на встрече председателя госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Фарруха Хамрализода с послом ОАЭ в РТ (с резиденцией в Астане) Мухаммадом Ахмад ал-Джобиром.

В ходе переговоров, стороны обсудили вопросы, связанные с перспективами развития сотрудничества в таких областях, как экономика, инвестиции, торговля, промышленность, энергетика, воздушное сообщение, сельское хозяйство, а также возможности укрепления договорной базы между двумя странами.

Ф.Хамрализода выступил за налаживание воздушных грузоперевозок между Таджикистаном и ОАЭ, а также реализацию инвестиционных проектов по освоению полезных ископаемых Таджикистана, строительству туристической инфраструктуры, открытию коммерческих банков ОАЭ в Таджикистане, созданию необходимой инфраструктуры для поставок сельскохозяйственной продукции и питьевой воды из Таджикистана в ОАЭ.

В свою очередь Мухаммад Ахмад ал-Джобир предложил некоторые арабские компании, в том числе, компанию «Захир» с которыми можно было бы наладить сотрудничество в области переработки фруктов и овощей с последующей их отправкой в ОАЭ, в секторе возобновляемых источников энергии и в сфере строительства и эксплуатации бизнес-центров.

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