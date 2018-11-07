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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Туркменистана приняла участие в Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея»

CA-NEWS (TM) - В период с 6 по 7 ноября 2018 года в Сеуле состоялся одиннадцатый Форум сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» на уровне заместителей министров иностранных дел. Туркменскую делегацию на указанном Форуме возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В рамках Форума были рассмотрены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, активизации обменов между бизнесменами и поддержки совместных бизнес проектов.

В программу Форума были также включены вопросы эффективного использования водных ресурсов и возможности сотрудничества в этом направлении. Туркменская делегация представила информацию о проводимой работе по спасению Аральского моря. Как известно, в период 2017-2019 гг. Туркменистан является Председателем Международного фонда по спасению Арала.

В рамках пребывания туркменской делегации в Республике Корея также состоялись двусторонние политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран на уровне заместителей министров. В ходе консультаций был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений.

Кроме того, была проведена встреча с исполнительным директором Секретариата Форума сотрудничества Ким Сонг Ином, рабочие встречи с руководителями корейских компаний, а также другие официальные переговоры.

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