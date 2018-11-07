Публичные унижения в школе Узбекистана довели восьмиклассника до самоубийства

CA-NEWS (UZ) - Мирафзал Абдурашидов, ученик восьмого класса средней школы №63 в городе Бешкент – центр Каршинского района Кашкадарьинской области – 2 ноября был найден повешенным на столбе в коровнике своего дома. Его отец Джахангир Абдурашидов говорит, что сын покончил с собой из-за унижений в школе, передает centralasian.org.



– Месяц назад классный руководитель заставил одноклассников Мирафзала плюнуть ему в лицо. В это время там присутствовал заместитель директора школы. После постоянных унижений, сын расхотел посещать занятия. Он перестал ходить в школу за два дня до самоубийства. А потом случилась такая трагедия, – сказал 6 ноября Джахангир Абдурашидов.

Пока не удалось поговорить с очевидцами случаев публичного унижения восьмиклассника Мирафзала Абдурашидова. Директор школы №63 Дилором Турсунова опровергла обвинения родителей Мирафзала Абдурашидова о том, что ученика восьмого класса публично унижали в школе.

– За два дня до самоубийства он перестал ходить в школу. Отпросился у учителя и ушел домой. В тот день классный руководитель позвонила его родителям, они сообщили, что Мирафзалу нездоровится. Сейчас родители восьмиклассника обвиняют замдиректора и классного руководителя в том, что они унижали их сына. Однако это неправда, – сказала директор школы.

После смерти Мирафзала Абдурашидова заместитель директора школы №63 в городе Бешкенте и классный руководитель восьмиклассника были уволены с работы.

Заместитель главы Каршинского района по вопросам молодежи опроверг информацию о том, что восьмиклассник покончил с собой. "Мы слышали о смерти школьника. Но, насколько мне известно, он умер своей смертью. Это не было самоубийством. Я слышал, что у него было сердечное заболевание", – сказал 6 ноября чиновник.