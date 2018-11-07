Bloomberg сообщил о письме Boeing с предупреждением об опасности срыва самолетов новых моделей в пике

CA-NEWS (CA) - Boeing разошлет компаниям, эксплуатирующим новые модели Boeing 737 Max, предупреждение, что из-за ошибочных показаний системы контроля полета самолеты могут уходить в пике, сообщает в среду, 7 ноября Bloomberg.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, предупреждение основано на предварительных результатах расследования авиакатастрофы у побережья Индонезии 29 октября. Появились сведения, что из-за неконтролируемого нарушения обтекания крыла потоком воздуха самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз.

В документе компания планирует сообщить, что ошибочные данные системы контроля за полетом могут привести к внезапному пикированию самолета.

По словам источника, в предупреждении будут содержаться указания пилотам, как действовать в этих условиях.

Boeing 737 Max разбился 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 находившихся на борту лайнера человек.

Как сообщал Reuters, за день до крушения пилот самолета сообщал о технической неисправности борта и посылал сигнал бедствия. По словам начальника индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, у разбившегося лайнера на протяжении последних четырех полетов был сбит прибор скорости.

Самолеты Boeing 737 Max 8 эксплуатируются с 2016 года, это первое крушение лайнера подобного типа.