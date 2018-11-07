В Астане построят мясоперерабатывающий комплекс за $10 млн

CA-NEWS (KZ) - В Астане заключен первый инвестиционный контракт на предоставление государственного натурного гранта в виде земельного участка на реализацию инвестиционного проекта «Высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс полного цикла».

Как сообщает пресс-служба акимата города, реализация проекта позволит укрепить продовольственный пояс столицы, увеличить производство и переработку экологически чистой и свежей мясной продукции в регионе, а также расширить экспортный потенциал животноводческой отрасли Казахстана.

В целом в рамках проекта планируется создать более 80 рабочих мест. Ориентировочная стоимость проекта составляет 3,6 млрд тенге ($9,7 млн), производственная мощность – 24 тыс. тонн мяса и мясной продукции в год.

В рамках проекта планируется организовать полный цикл производства – от забоя до готовой продукции: мясные деликатесы (казы, шужык, карбонад, филе, окорок, вырезки, грудинка); стейки (Tenderloin steak, Rib eye roll steak, Striploinsteak, Top blade steak, Flank steak, Machete steak, Trytipsteak, Hanger steak, Topside steak); колбасные изделия (копченые, полукопченые, сырокопченые, копчено-вареные, вареные колбасы, сосиски и сардельки и др.); консервированные изделия («Мясо тушеное», «Говядина тушеная с гречкой», «Завтрак туриста», «Говядина тушеная с рисом», «Конина тушеная» и др.); полуфабрикаты (котлеты, гамбургеры, пельмени 7 видов, тефтели, голубцы, куриные крылья в панировке, вареники и др.).

На производстве будет использовано современное высокотехнологическое оборудование европейских производителей: BANSSAustria (Австрия) – линия забоя, КРС, баранины, лошадей и др., Germany Freund (Германия) – оборудование для производства убойных и обвалочных цехов и мясных изделий премиум класса, ROSERGROUP – производство мясных деликатесов OgalsaSpain, Maschinenfabrik Seydelmann KG (Германия) – один из ведущих европейских производителей машин и установок для обработки мясных продуктов.