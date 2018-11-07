Протестующие в Хороге обещают вернуться через три дня, если не будут выполнены их требования

CA-NEWS (TJ) - Протестующие в Хороге к вечеру 6 ноября разошлись по домам, но обещали вернуться через три дня. Они по-прежнему требуют убрать посты с улиц города и строго наказать офицера милиции, открывшего стрельбу по жителям, сообщил 7 ноября Радио Озоди Голиб Ниятбеков, пресс-секретарь главы Горно-Бадахшанской автономой области (ГБАО). «Сейчас в городе все спокойно», - добавил он.

Стрельба произошла в ночь на 5 ноября в городском квартале "Тирчит". Сообщается, что офицер милиции из травматического оружия ранил трех человек. На следующий день, 6 ноября, более ста жители Хорога вышли на митинг против, по их словам, беспредела сотрудников милиции и присутствия дополнительных подразделений силовых структур.

Глава ГБАО Ёдгор Файзов вышел к протестующим и обещал разобраться в инциденте. По его словам, ночную стрельбу в Хороге расследует специальная межведомственная комиссия. Однако, касаясь милицейских постов, глава области отметил, что они останутся до обеспечения законности и правопорядка в Хороге, а местные жители не должны мешать деятельности этих постов.

В Хороге после критики ситуации в городе президентом Таджикистана Эмомали Рахмона в сентябре, были установлены шесть совместных постов ГАИ и ОМОН. Ранее власти предупредили, что что всякие попытки нападения, угрозы или препятствования деятельности этих постов будут решительно пресекаться, в том числе, с использованием оружия.

Тем временем, как сообщают жители Хорога, с началом митинга в городе отключили Facebook, YouTube и некоторые информационные сайты. Ответственный сотрудник Службы связи при правительстве Таджикистана сообщил Радио Озоди, что «отключение произошло по техническим причинам, которые будут устранены в ближайшее время».

6 ноября межведомственный штаб по обеспечению безопасности и правопорядка в ГБАО в инциденте в Хороге обвинил неформального лидера местной молодежи Хурсанда Мазорова. Сообщалось, что в ночь с 4 на 5 ноября группа под предводительством Хурсанда Мазорова пыталась помешать деятельности поста ГАИ в центре Хорога и напала на автомашину руководителя постов ГАИ. «Офицер милиции был вынужден открыть огонь из травматического оружия», - сказано в официальном заявлении Межведомственного штаба.

Однако, Субхон Хамзалиев, один из пострадавших в ночной стрельбе в Хороге рассказал иную версию. По его словам, группа из 4-5 молодых людей стояла около торгового лавка. «К нам подъехали две автомашины – «Тойота Лэнд Крузер» и«Мерседес». Из «Мерседеса» спустили окно, и кто-то открыл огонь», - рассказал Субхон Хамзаалиев корреспонденту Радио Озоди. Он сообщил, что в инциденте трое жителей получили легкие ранения.

Резкая критика ситуации с правопорядком в ГБАО, в частности, в Хороге прозвучала из уст президента Таджикистана Эмомали Рахмона 15 сентября во время его рабочей поездки в этот горный регион. Был дан месяц на устранение недостатков и установление порядка и верховенства закона в ГБАО.

После критики президента в ГБАО были сменены руководители силовых и правоохранительных органов.