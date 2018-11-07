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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Служба связи Таджикистана заявляет, что доступ к соцсетям закрыт по техническим причинам, а не из-за митинга в Хороге

CA-NEWS (TJ) - Как сообщают жители Хорога, с началом митинга в городе отключили Facebook, YouTube и некоторые информационные сайты. Ответственный сотрудник службы связи при правительстве Таджикистана сообщил Радио Озоди, что «отключение произошло по техническим причинам, которые будут устранены в ближайшее время».

Напомним, 6 ноября, примерно в 12 часов дня, несколько сот человек собрались на площади Исмоили Сомони, у здания администрации ГБАО с требованием убрать дополнительные посты, вывести из городы правоохранительные силы, брошенные в город Хорог для восстановления порядка, а также привлечь к ответственности виновных в стрельбе, которая произошла ночью 4 ноября в местечке Тирчид микрорайона УПД административного центра ГБАО и по сообщениям, в ней были ранены три местных жителя.

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