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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане борются с «резиновыми» квартирами, в которых регистрируются по 100 человек

CA-NEWS (KZ) - В Астане за неделю в ходе полицейской операции «Стоп, посредник!» выявлено 1083 факта нарушения миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции города, сотрудники миграционной и криминальной полиции проверили ряд адресов, где зарегистрировано наибольшее количество людей, и выявили 140 фактов посредничества между собственниками жилья и регистрируемыми гражданами Казахстана.

«Арендодатели зачастую не регистрируют проживающих у них жильцов. В результате квартиросъемщики не могут зарегистрироваться по фактическому месту жительства и проживают без регистрации, либо регистрируются по фиктивным адресам в так называемых «резиновых» квартирах. Так, на одном адресе может быть зарегистрировано более 100 человек. Это в свою очередь сказывается на криминогенной обстановке в городе», – отметили в полиции.

Всего с начала года за различные нарушения миграционного законодательства привлечено более 4 тыс. граждан республики.

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