Туркменистан принял участие в первой международной импортной выставке в Шанхае

CA-NEWS (TM) - В Национальном выставочном комплексе города Шанхай 5 ноября состоялась торжественная церемония открытия первой китайской международной выставки импортных товаров, где присутствовал и выступил с речью председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На мероприятии также приняли участие главы государств и правительств из многих стран мира, которые посетили торгово-инвестиционный павильон, где свои достижения развития и оригинальную продукцию представили более 80 стран мира.

Туркменистан на выставке представляет делегация из министерств торговли и внешнеэкономических связей, промышленности, сельского хозяйства, текстильной промышленности, здравоохранения и медицинской промышленности, чья продукция выставлена в пяти ведущих тематических отсеках выставки, таких как, агропромышленный и текстильный комплекс, химическая промышленность, торговля, медицина, услуги и товары народного потребления.

В ходе выставки отраслевые павильоны Туркменистана общей площадью 81 кв. м. осмотрели многочисленные посетители, которые смогли ознакомиться с торгово-экономическим, инвестиционным, научно-техническим и историко-культурным потенциалом Туркменистана.

На полях выставки для производителей из Туркменистана, представляющих продукцию на стендах национальной экспозиции были организованы встречи с потенциальными китайскими партнерами, презентации, обмен мнениями, которые позволили их участникам получить широкое представление о тенденциях и потребностях рынков двух стран, а также открыли дополнительные возможности для развития деловых связей.

Первая китайская международная выставка импортных товаров в Шанхае продолжит свою работу до 11 ноября.