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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте с 22 ноября почти в два раза подорожает холодная вода

CA-NEWS (UZ) - Государственное унитарное предприятие, отвечающее за поставку столичным потребителям холодной воды, "Сувсоз" сообщило о повышении тарифов на холодную воду. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Согласно новым тарифам, с 22 ноября 2018 года вводятся в действие новые тарифы на холодную воду по Ташкенту.

Водоснабжение – 280 сум за 1 м3 или $0,03 вместо прежних 195 сумов ($0,02). Повышение составляет более 43%. Водоотведение – 235 сум за 1 м3 или $0,02 вместо прежних 165 сумов.

Напомним, согласно решению хокима Ташкента №15 от 12 января 2018 года, для потребителей столицы введена специальная надбавка к тарифам на услуги питьевого водоснабжения на 2018 год в размере 100 сум за 1 м3.

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