Уволенный после инцидента с фермерами в арыке вице-премьер Узбекистана назначен хокимом района

CA-NEWS (UZ) - Бывший заместитель премьер-министра Узбекистана Зойир Мирзаев стал хокимом Шароф Рашидовского района Джизакской области, сообщает источник Kun.uz.

Об этом стало известно накануне, 7 ноября, в ходе внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов.

Напомним, 29 октября президент Узбекистана подписал указ о повышении ответственности руководителей органов государственной власти всех уровней за недопущение и искоренение любых проявлений и всех форм принудительного труда.

В соответствии с указом за серьезные недостатки в организации работ по посеву и орошению озимых зерновых заместитель премьер-министра – руководитель Комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции Кабинета Министров Мирзаев Зойир Тоирович был освобожден от занимаемой должности.

Ранее, 27 октября, в соцсетях распространились фотографии с чиновниками, ​которые стоят по колено в воде, опустив головы вниз. Они были наказаны за отсутствие полива пшеничных полей в присутствии заместителя премьер-министра Зойира Мирзаева, а также чиновников Аккурганского района и Ташкентской области. Почти в это же время появились фото и с чиновниками, которые стоят в поле с сухими кусками глины в руках. Позже удалось выяснить, что запечатленные на фото шестеро мужчин являются местными чиновниками, которые были наказаны тогдашним вице-премьером Зойиром Мирзаевым за то, что не измельчили сухие куски глины и не подготовили поле для посева пшеницы. После этого Зойир Мирзаев приказал сфотографировать «провинившихся» и разослать фото всем районным чиновникам, чтобы это «стало уроком для других».