В Узбекистане дважды поднимутся зарплаты медиков и фармацевтов в бюджетной сфере

CA-NEWS (UZ) - Подписано постановление президента Узбекистана от 7 ноября текущего года о мерах по усилению материального стимулирования работников государственных медицинских учреждений и органов управления здравоохранением». Текст акта размещен на УзА.

Документ предусматривает поэтапное повышение зарплат медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских учреждений:

с 1 декабря 2018 года – в 1,2 раза;

с 1 апреля 2019 года – в 1,15 раза.

К июлю 2019 года систему оплаты труда медиков и фармацевтов должны пересмотреть.

Также в Министерстве здравоохранения создается Фонд развития и материального стимулирования работников органов управления здравоохранением.