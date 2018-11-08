В Узбекистане дважды поднимутся зарплаты медиков и фармацевтов в бюджетной сфере
- Узбекистан, общество
- 10:07, 08 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Подписано постановление президента Узбекистана от 7 ноября текущего года о мерах по усилению материального стимулирования работников государственных медицинских учреждений и органов управления здравоохранением». Текст акта размещен на УзА.
Документ предусматривает поэтапное повышение зарплат медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских учреждений:
с 1 декабря 2018 года – в 1,2 раза;
с 1 апреля 2019 года – в 1,15 раза.
К июлю 2019 года систему оплаты труда медиков и фармацевтов должны пересмотреть.
Также в Министерстве здравоохранения создается Фонд развития и материального стимулирования работников органов управления здравоохранением.
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