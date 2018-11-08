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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - Совет Федерации России и сенат парламента Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, свои подписи под документом поставили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава верхней палаты парламента Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

«Мы придаём большое значение развитию двусторонних отношений России и Узбекистана, визит делегации парламентариев Узбекистана придаст мощный стимул двусторонним отношениям наших стран, а также межпарламентскому сотрудничеству», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Она отметила, что ранее состоялось совместное заседание миссий по сотрудничеству между верхними палатами парламента и была разарботана новая «дорожная карта» по межпарламентскому сотрудничеству.

Матвиенко подчеркнула, что Узбекистан — важный стратегический партнёр России, по её словам, динамика отношений двух стран за последние два года возросла и обрела новое качество.

Она добавила, что основной задачей парламентариев является участие в реализации проектов двустороннего сотрудничества, которые были подписаны лидерами России и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт началу строительства первой атомной электростанции в республике по российскому дизайну.

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