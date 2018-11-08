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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии принял граждан страны, которым отказали в выделении денег из фонда развития
Предыстория: Генпрокурор, министры, депутаты и чиновники Монголии обвиняются в выделении средств фонда развития на членов семьи и друзейПродолжение: Супруге экс-премьера Монголии был предоставлен льготный кредит из фонда развития на ведение алмазного бизнеса

CA-NEWS (MNG) - 6 ноября президент Монголии Халтмагийн Баттулга принял более 100 граждан страны, в том числе, «демонстрантов на автомашинах» и представителей граждан, изъявивших желание получить кредит в фонде развития малого и среднего предпринимательства, но которым отказали, сообщает Монголия Сейчас.

Участники «демонстрации на автомашинах» в период с 5 по 10 ноября, выступают против повышения цен на топливо, что тяжело отражается на жизни граждан, на снижении экономической и покупательной способности, и давления, оказываемого ценовым ростом товаров ширпотреба. В ходе встречи они обратились к президенту страны с тем, чтобы глава государства уделил внимание на ценовой вопрос на топливо и обратился к правительству с рекомендацией разрешения данной проблемы.

А граждане, которые хотя и обратились в фонд развития малого и среднего предпринимательства с просьбой о предоставлении им льготного кредита, но получили отказ. Не имеющие какой-либо партийной принадлежности и не интересующиеся политикой, решили объединиться после того, как была обнародована информация о предоставлении больших сумм льготного кредитования ФРМСП должностным лицам. Они выражали свою позицию по поводу того, что получение должностными лицами крупных кредитов от ФРМСП не только означают денежные средства, но и воровство возможности и будущего у граждан своей страны, и обратились к президенту привлечь данных лиц к ответственности по закону.

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