Путин и Трамп отказались от полноценных переговоров в Париже, встретятся в Буэнос-Айресе

CA-NEWS (CA) - Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - 11 ноября лишь кратко пообщаются в Париже, основная встреча лидеров планируется на саммите Группы двадцати в Буэнос-Айресе (30 ноября - 1 декабря). Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, первоначально договоренность о переговорах президентов РФ и США в Париже была достигнута в ходе недавнего визита в Москву помощника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона, и это «вызвало огромный интерес в международных политических кругах и СМИ». В свою очередь, французская сторона высказала опасения, что это отвлечет внимание от главной темы парижского мероприятия - празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

«Свои опасения на этот счет французские партнеры активно доводили и до российской, и до американской сторон, и с учетом этих соображений и в Вашингтоне, и в Москве было принято решение воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших двух президентов (11 ноября) и ориентироваться на организацию такой встречи в ходе саммита «двадцатки» в Буэнос-Айресе», - сказал Ушаков.

По его словам, после известий о готовящихся переговорах в Париже президентов РФ и США французская сторона высказала опасения, что это отвлечет внимание от главной темы парижского мероприятия - празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. «С учетом этих соображений и в Вашингтоне, и в Москве было принято решение воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших двух президентов (11 ноября) и ориентироваться на организацию такой встречи в ходе саммита «двадцатки» в Буэнос-Айресе», - сказал Ушаков, отметив, что в Париже Путин и Трамп «лишь кратко пообщаются» на ногах, как ожидается, в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце.

Он отметил, что в Париже Путин и Трамп «лишь кратко пообщаются на ногах», как ожидается, в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце, после чего будет подтверждено, что более обстоятельная беседа лидеров состоится на полях «двадцатки». «Такая встреча в Буэнос-Айресе уже находится в проработке, мы согласовываем с американской стороной время и дату встречи, и очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов предстоящего контакта», - сказал представитель Кремля.

По его словам, предполагается, что во встрече Путина и Трампа в Буэнос-Айресе будут участвовать и представители делегаций двух стран. Подписания каких-либо документов и заявлений по итогам контакта президентов в Аргентине пока не планируется, добавил Ушаков.

В целом, по его словам, во время визита в Москву Болтона речь шла о возможности организации «целой цепочки контактов» лидеров двух стран. «Кроме того, даже рассматривались и варианты обмена двусторонними визитами - [американского лидера] в Москву и [российского лидера] в Вашингтон, но конкретно эти вопросы пока не проговаривались», - сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, когда могут состоятся такие визиты, представитель Кремля отметил, что Трамп неоднократно заявлял о желании видеть российского президента в Вашингтоне в начале следующего года. «Но конкретно эта тема не обсуждалась, сейчас речь идет о проведении краткой встречи на ногах в Париже и более обстоятельной встречи в Буэнос-Айресе», - еще раз подчеркнул Ушаков.