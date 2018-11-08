Лидеры ОДКБ на саммите в Астане обсудят вопрос о новом генсекретаре организации

CA-NEWS (CA) - Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Астане 8 ноября обсудят вопрос о новом генсекретаря организации вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, на эту должность рассматриваются три кандидатуры.

«Саммит пройдет в начале в узком составе, будет обсуждаться весьма важный вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ», - цитирует его слова ТАСС. По его словам, вопрос будет обсуждаться в закрытом режиме. «Рассматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем генсекретаря (представителем России) Семериковым, избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, это избрание до мая 2020 года армянского представителя. Какое решение примут лидеры, пока предсказать сложно», - добавил представитель Кремля.

Ушаков напомнил, что с мая 2017 года пост генсекретаря занимал представитель Армении Хачатуров, бывший секретарь Совбеза Армении. В июле 2018 года ему были предъявлены обвинения спецслужбами Армении. Армянская сторона 1 августа инициировала процедуру отзыва Хачатурова с поста генсека ОДКБ. 30 октября в силу вступило решение о досрочном прекращении его полномочий. С 1 ноября обязанности генсека исполняет российский представитель, заместитель генсекретаря Семериков.

Ушаков подчеркнул, что «вопрос избрания нового генсекретаря достаточно чувствительный, процесс будет проходить в закрытом режиме».