РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лидеры ОДКБ на саммите в Астане обсудят вопрос о новом генсекретаре организации
Предыстория: Генсек ОДКБ покинул свой пост по решению АрменииПродолжение: Армения предложит кандидатуру экс-министра обороны на пост генсека ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Астане 8 ноября обсудят вопрос о новом генсекретаря организации вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, на эту должность рассматриваются три кандидатуры.

«Саммит пройдет в начале в узком составе, будет обсуждаться весьма важный вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ», - цитирует его слова ТАСС. По его словам, вопрос будет обсуждаться в закрытом режиме. «Рассматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем генсекретаря (представителем России) Семериковым, избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, это избрание до мая 2020 года армянского представителя. Какое решение примут лидеры, пока предсказать сложно», - добавил представитель Кремля.

Ушаков напомнил, что с мая 2017 года пост генсекретаря занимал представитель Армении Хачатуров, бывший секретарь Совбеза Армении. В июле 2018 года ему были предъявлены обвинения спецслужбами Армении. Армянская сторона 1 августа инициировала процедуру отзыва Хачатурова с поста генсека ОДКБ. 30 октября в силу вступило решение о досрочном прекращении его полномочий. С 1 ноября обязанности генсека исполняет российский представитель, заместитель генсекретаря Семериков.

Ушаков подчеркнул, что «вопрос избрания нового генсекретаря достаточно чувствительный, процесс будет проходить в закрытом режиме».

print
  • Минсельхоз Монголии утверждает, что внутренняя потребность пшеницы будет обеспечена на 100%
  • В отелях Узбекистана планируют внедрить стандарт «узбекский завтрак»
  • Нацбанк Казахстана планирует снизить инфляцию до 4%
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×