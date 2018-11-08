Главы МИД Таджикистана и Кыргызстана встретились в Астане
- Таджикистан, политика
- 9:42, 08 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - 7 ноября в Астане состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым, сообщает пресс-служба МИД РТ.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по комплексу двусторонних вопросов и дальнейшему развитию взаимоотношений, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, также были обсуждены пограничные вопросы.
Стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, СНГ, ОДКБ и ОБСЕ.
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