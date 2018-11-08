Эмомали Рахмон отбыл на саммит ОДКБ в Астану
- Таджикистан, политика
- 10:01, 08 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл на саммит совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Астане 8 ноября, сообщает «Азия-Плюс».
Главы государств-членов ОДКБ обсудят проблемы международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала организации.
Лидеры ОДКБ также обсудят вопрос о новом генсекретаре организации вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова.
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