Эмомали Рахмон отбыл на саммит ОДКБ в Астану

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл на саммит совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Астане 8 ноября, сообщает «Азия-Плюс».



Главы государств-членов ОДКБ обсудят проблемы международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала организации.

Лидеры ОДКБ также обсудят вопрос о новом генсекретаре организации вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова.