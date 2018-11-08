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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон отбыл на саммит ОДКБ в Астану

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл на саммит совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Астане 8 ноября, сообщает «Азия-Плюс».

Главы государств-членов ОДКБ обсудят проблемы международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала организации.

Лидеры ОДКБ также обсудят вопрос о новом генсекретаре организации вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова.

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