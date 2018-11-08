Кыргызстан станет следующим председателем ОДКБ

CA-NEWS (KG) - Кыргызстан станет следующим председателем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы положительно оцениваем работу, проделанную Казахстаном в период председательства в ОДКБ. После Казахстана председательство переходит к Киргизии», - цитирует его слова РИА Новости.

Говоря о предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, Ушаков сообщил, что помимо российского президента Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева свое участие в мероприятии подтвердили президенты Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Армения будет представлена исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

В ходе сессии, добавил представитель Кремля, планируется провести обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения региональной безопасности, по ряду актуальных международных тем. «Как ожидается, подробно будет обсуждена антитеррористическая проблематика, ситуация в Сирии, в Афганистане, другие кризисные точки также будут затронуты», - цитирует его слова ТАСС.

По словам помощника президента, запланировано проведение заседаний саммита в узком и расширенном форматах. При этом в узком составе в закрытом режиме планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, вопросы взаимодействия государств-членов организации, а также будет обсуждаться вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ.

Затем состоится пленарное заседание в расширенном составе, оно пройдет в открытом режиме. В его повестку включены два вопроса: о ежегодном докладе генсекретаря ОДКБ об исполнении решений предыдущей сессии и доклад президента Кыргызстан о приоритетных направлениях деятельности этой страны в рамках ее председательства в организации. По словам Ушакова, повестка расширенного заседания не предполагает обмена мнения по вынесенным вопросам.

По итогам саммита с заявлением для прессы, выступят президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также исполняющий обязанности генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.