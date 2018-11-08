Назарбаев: Противостояние посланию президента считаю преступлением

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 7 ноября провел заседание Совета безопасности РК.

На заседании были обсуждены вопросы формирования действующих тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также деятельности государственных органов, обеспечивающих контроль ценообразования на рынке энергетических услуг.

Как сообщает пресс-служба Акорды, открывая заседание, глава государства проинформировал присутствующих о результатах проведения проверки тарифообразования на электричество и тепло со стороны Генеральной прокуратуры.

«С определенной целью мы в свое время приняли программу «Тариф взамен инвестиций». Она позволила с 2009 года за 7 лет заработать монополистам миллиарды денежных средств для модернизации производства. Именно для улучшения всего фонда генерирующих мощностей мы пошли на двукратное увеличение тарифов. Вместо того, чтобы на эти деньги обновлять мощности, крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей, включая в стоимость услуг премии, бонусы своим работникам, а также необоснованно завышали производственные затраты», - заявил президент.

По его словам, ущерб для населения от подобных действий энергопередающих компаний составил 14 млрд тенге, незаконный доход энергоснабжающих компаний – 15 млрд тенге. В результате проверки также было выявлено неэффективное использование субсидий, выделенных местными исполнительными органами для снижения тарифов.

«Такое положение дел может сложиться по двум причинам: или это сознательное противостояние посланию президента, или это бесхозяйственность, которая происходит в результате безответственности и непонимания своей роли. Обе причины я считаю преступлением. Лишь один пример из города Капчагай. На период действия программы тариф вырос в два раза. Износ мощностей увеличился с 53 до 77%. Все нарушения стали возможными вследствие бездействия и отсутствия контроля со стороны Министерств национальной экономики, энергетики и местных исполнительных органов», - подчеркнул Н.Назарбаев.

Он поручил проверить уполномоченные государственные органы на предмет ценового сговора и коррупционных правонарушений в данной сфере. Также глава республики указал на слабую работу антимонопольного комитета Министерства национальной экономики, поручил премьер-министру навести порядок в его деятельности и дать оценку эффективности работы на уровне всех региональных антимонопольных ведомств. Он отметил необходимость принятия мер со стороны Министерства энергетики по снижению стоимости электроэнергии для населения.

«Тарифы на электричество и тепло – это только часть проблемы. Есть другие компании-монополисты. Это касается обеспечения населения услугами водо- и газоснабжения, канализации, телефонной связи и интернета. Антимонопольному комитету необходимо разобраться и в этих вопросах», - заявил президент.