Вакансии государственных служб Узбекистана стали размещать на торговой площадке olx.uz

CA-NEWS (UZ) - Онлайн-сервис olx.uz начинает сотрудничество с Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана. Вакансии государственных учреждений Узбекистана теперь будут опубликованы на сервисе в разделе «Работа».

«На данный момент на платформе Министерства открыто более 25 000 вакансий по всей стране. Так как olx.uz является одним из самых посещаемых сервисов в Узбекистане, было принято решение о сотрудничестве с целью эффективного поиска людей и увеличения занятости населения республики», - прокомментировал Эркин Мухитдинов, первый заместитель министра Министерство занятости и трудовых отношений.

Сегодня на olx.uz опубликовано около 11 000 объявлений с предложениями о работе. Только за апрель более 4 000 вакансий было закрыто с помощью сервиса.

Ежемесячно раздел «Работа» посещают более 300 тысяч пользователей Узбекистана.

«Каждое объявление на сервисе получает в среднем 55 откликов. Мы надеемся, что на olx сможет найти работу житель любого города. Команда площадки делает все для того, чтобы сделать поиск сотрудников и вакансий максимально удобным: опубликовать объявление можно с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера» - как указал генеральный директор olx.uz Дониербек Тургунов.

База площадки насчитывает более 400 000 объявлений. Ежемесячно olx посещают более 2 млн людей.