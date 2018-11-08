В Узбекистане установят указатели для туристов на английском языке

CA-NEWS (UZ) - Указатели на популярных у иностранных туристов маршрутах в Узбекистане переведут на английский язык. Об этом сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

«Дорожные указатели на коричневом фоне с указанием городов, улиц, музеев, стадионов, а также географических объектов будут установлены на популярных у иностранных туристов маршрутах. Надписи будут на узбекском и английском языках», — говорится в сообщении ведомства.

В Узбекистане во многих учреждениях культуры полностью отсутствует ориентирующая информация для туристов и посетителей, либо она не отвечает современным потребностям потребителя, ее немного и изготовлена она кустарным способом.

При выборе международных примеров применения Систем навигации и ориентирующей информации для туристов акцент был сделан на изучение опыта стран, туристский рынок которых характеризуется высоким уровнем развития. В частности, был проведен анализ международных стандартов и опыта стран СНГ, а также Европейского союза.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 15 июля вводится система оформления и выдачи электронных въездных виз в страну. Электронная виза выдается на срок пребывания на территории Узбекистана до 30 дней с однократным въездом и действует в течение 90 дней с момента выдачи.

В 2017 году Узбекистан посетили почти 2,7 млн иностранных граждан.