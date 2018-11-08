РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане установят указатели для туристов на английском языке

CA-NEWS (UZ) - Указатели на популярных у иностранных туристов маршрутах в Узбекистане переведут на английский язык. Об этом сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

«Дорожные указатели на коричневом фоне с указанием городов, улиц, музеев, стадионов, а также географических объектов будут установлены на популярных у иностранных туристов маршрутах. Надписи будут на узбекском и английском языках», — говорится в сообщении ведомства.

В Узбекистане во многих учреждениях культуры полностью отсутствует ориентирующая информация для туристов и посетителей, либо она не отвечает современным потребностям потребителя, ее немного и изготовлена она кустарным способом.

При выборе международных примеров применения Систем навигации и ориентирующей информации для туристов акцент был сделан на изучение опыта стран, туристский рынок которых характеризуется высоким уровнем развития. В частности, был проведен анализ международных стандартов и опыта стран СНГ, а также Европейского союза.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 15 июля вводится система оформления и выдачи электронных въездных виз в страну. Электронная виза выдается на срок пребывания на территории Узбекистана до 30 дней с однократным въездом и действует в течение 90 дней с момента выдачи.

В 2017 году Узбекистан посетили почти 2,7 млн иностранных граждан.

print
  • В Таджикистане двухлетний ребенок погиб под колесами машины отца
  • Публичные унижения в школе Узбекистана довели восьмиклассника до самоубийства
  • В Москве на стройке нашли тело погибшего мигранта из Таджикистана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×