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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мэр Душанбе дал полгода на активацию простаивающих приватизированных предприятий

CA-NEWS (TJ) - Рустам Эмомали подписал решение об активизации деятельности ранее приватизированных предприятий города Душанбе, которые в настоящее время не функционируют на должном уровне. Он дал срок до 1 апреля 2019 года восстановить на них работу, отмечается в сообщении пресс-службы мэрии столицы.

Отмечается, что данная инициатива принята в целях создания благоприятных условий для производства на ранее приватизированных предприятиях города Душанбе и обеспечения населения местной продукцией.

«В случае, если владельцы ранее приватизированных предприятий, которые не используются по назначению, не предпримут никаких мер по возобновлению деятельности предприятия, то будет рассматриваться вопрос о возвращении их государству в соответствии с законодательством», - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что создана рабочая группа, в которую вошли заместитель мэра столицы и главы столичных районов. Она будет контролировать процесс восстановления деятельности предприятий, которые в настоящее время попросту не функционируют или используются не по назначению.

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