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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Изменения в Соглашение о правовом статусе ОДКБ планируют принять на саммите в Астане

CA-NEWS (KZ) - Главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 8 ноября в столице Казахстана на сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) планируют подписать 20 документов. Среди них - изменения в Соглашение о правовом статусе ОДКБ. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

«По итогам саммита планируется принять 20 документов. Среди них - итоговая декларация СКБ ОДКБ, совместное заявление о скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций, четыре международных договора, предусматривающих внесение изменений в уставные документы ОДКБ по вопросам представленности Армении в СКБ, а также внесение изменений в Соглашение о правовом статусе ОДКБ», - информировали в МИД, отвечая на официальный запрос.

На рассмотрение глав государств будут также представлены решения СКБ, направленные на совершенствование кризисного реагирования ОДКБ, противодействие незаконной миграции, развитие скоординированной информационной политики, уточнение организации и состава Коллективных сил, утверждение кандидатуры на должность председателя Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству. Отдельного внимания заслуживают документы по правовому оформлению статусов партнера и наблюдателя при ОДКБ, принятие которых открывает возможность для выстраивания сотрудничества организации с рядом третьих стран на качественно новом уровне.

«Согласно установленной в ОДКБ практике, переход председательства от одного государства следующему осуществляется в соответствии с русским алфавитом. Таким образом, в ходе астанинской сессии председательство в ОДКБ перейдет к Кыргызской Республике. Ожидается, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков представит свое видение по председательству своей страны в ОДКБ», - уточнили в министерстве.

Как отметили в МИД, к настоящему времени участие в саммите подтвердили президенты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

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