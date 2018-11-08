В Караганде и Балхаше снижены тарифы на услуги теплоснабжения

CA-NEWS (KZ) - Прокуратура Карагандинской области установила нарушения при формировании тарифов в деятельности 6 монополистов на сумму 1,1 млрд тенге ($2,96 млн).

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, по акту надзора введен временный компенсирующий тариф в отношении ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания» в размере 4,08 тенге кВт/час, АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» –2,95 тенге/кВтч, ТОО фирма «Казахстан» - 2,62 тенге/Квтч и ТОО «Теплотранзит Караганда» - 2 123,94 тенге за Гкал.

Средний тариф на услуги теплоснабжения в городах Караганда и Балхаш снижен на 25 тенге ($0,067).

ТОО «ҚарагандыЖылуСбыт» средне отпускная цена на услуги электроснабжения в городе Караганде снижена с 14,27 до 14,12 тенге/кВтч.

В результате принятых органами прокуратуры мер защищены права свыше 462 тыс. потребителей области. Монополистами оплачены административные штрафы на сумму более 42 млн тенге.