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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Армения обсудили вопросы сотрудничества в области обороны

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялась встреча министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева и главы оборонного ведомства Армении Давида Тонояна в рамках проведения совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба МО, в ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя государствами в области обороны.

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