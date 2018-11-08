Казахстан и Армения обсудили вопросы сотрудничества в области обороны

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялась встреча министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева и главы оборонного ведомства Армении Давида Тонояна в рамках проведения совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба МО, в ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя государствами в области обороны.