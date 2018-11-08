Сумма приватизации гособъектов в Таджикистане за 9 месяцев текущего года составила $3,2 млн

CA-NEWS (TJ) - Общая сумма, вырученная за счет приватизации и использования государственного имущества в Таджикистане, на начало октября 2018 года составила 41,7 млн. сомони ($4,4 млн), передает Авеста.

По данным госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом страны, за этот период сумма, вырученная от приватизации гособъектов составила 31,5 млн сомони ($3,2 млн), что на 28,6 млн. сомони больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года.

По данным госкомитета, за этот период подписано свыше 2,1 тыс. соглашений по аренде коммунального имущества, за счет чего в местные бюджеты перечислено 102 млн сомони ($10,7 млн).

По данным госкоминвеста, с начала текущего года количество ОАО, 100% акций которых принадлежит государству, составило 117 организаций.

Кроме того, государственная доля имеется также еще в 25 акционерных обществах.