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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Мары нехватка корма для скота привела к росту цен на мясо и молоко

CA-NEWS (TM) - В селах Марыйского велаята сокращается поголовье домашнего скота из-за нехватки воды и корма, что в свою очередь привело к росту цен на мясо и молочные продукты, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Весной в велаяте практически не было дождей и травостоя, поэтому пастухи не рискнули гнать скот на пастбища. Однако держать всех животных на домашнем подворье тоже оказалось невозможным, так как в связи с маловодьем сельчанам не удалось вырастить достаточно корма.

В торговых точках организаций «ЗаготЗерно» и «Потребкооперации» кормов для скота и птицы в этом году нет по тем же причинам – отсутствие дождей и нехватка оросительной воды.

На рынках цены на корма резко выросли. Например, килограмм жмыха (künjara) подорожал с 1,50 до 3 манатов, килограмм отрубей (kepeg) – с 0,30 до 1,50 маната.

Одна тракторная тележка хлопковой шелухи (ей также кормят скотину) выросла в цене с 200 до 500 манатов.

Рост цен на корм в итоге привел к удорожанию мяса и молока. За несколько месяцев стоимость килограмма говядины подскочила с 17 до 27 манатов, полуторалитровая бутылка молока подорожала с 3,5 до 5-6 манатов.

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