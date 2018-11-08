В строительство электролинии из Туркменистана в Афганистан и Пакистан инвестируют $1,6 млрд

CA-NEWS (TM) - Турецкая компания вложит $1,6 млрд в энергопроект с участием Туркменистана, Афганистана и Пакистана, сообщает афганское агентство Pajhwok.

Меморандум о взаимопонимании был подписан между министром энергетики и водоснабжения Афганистана Мохаммадом Гулем Хульми и главой компании «Calik Holding» Ахмедом Чалыком на церемонии в Кабуле, которая проходила под председательством президента страны Ашрафа Гани.

Афганистан и Пакистан ежегодно будут получать по 1000 мегаватт электроэнергии. Кроме того, Афганистан будет ежегодно получать $100 млн за транзит.

Ожидается, что линия электропередач, которая будет составлять 750 км в Афганистане, будет завершена через три года.

Трехстороннее соглашение между Туркменистаном, Пакистаном и Афганистаном по проекту было подписано в декабре 2015 года в Ашхабаде. В марте 2016 года в стране завершилось строительство линии электропередачи Иолотань-Тахтабазар протяженностью 146 км в направлении Афганистана.

В 2017 году Туркменистан заявил о намерении экспортировать электроэнергию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан (ТУТАП).