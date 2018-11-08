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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане более 17 тыс. учителей не сдали квалификационное тестирование

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 17086 учителей не смогли сдать национальное квалификационное тестирование.

По данным пресс-службы Министерства образования и науки, 3-5 ноября в тестировании участие приняли 51271 учитель со всех регионов республики. Из них пороговый уровень преодолели 34185 педагогов, которые получили следующие категории:
- педагог-модератор – 10346 (72%);
- педагог-эксперт – 12215 (65%);
- педагог-исследователь – 10957 (65%);
- педагог-мастер – 667 (53%).

В сравнении с прошлым тестированием повысилось количество педагогов, преодолевших пороговый уровень, отметили в ведомстве.

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