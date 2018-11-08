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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Турция намерена реализовать в Таджикистане новую программу в медицинской сфере

CA-NEWS (TJ) - Турция намерена реализовать в Таджикистане программу обучения по выявлению нарушений слуха у новорожденных. Об этом было отмечено накануне, на встрече с журналистами в посольстве Турции в Душанбе, передает Авеста.

По словам представителя Турецкого Агентства по сотрудничеству (ТИКА) Тарика Мете, ТИКА занимается реализацией проектов в Таджикистана в сфере образования, здравоохранения, культуры и другое.

«В сфере здравоохранения нами реализовано 46 проектов. Сегодня мы планируем начать реализацию нового проекта. Это программа обучения для выявления нарушений слуха у новорожденных», – отметил Тарик Мете.

«Насколько нам известно, в Таджикистане медицинский осмотр новорожденных на предмет наличия слуха не проводится, а в Турции такой медосмотр проходят порядка 98% новорожденных», – подчеркнул он.

По данным представителя Турецкого Агентства по сотрудничеству и развитию, в сфере образования ТИКА реализовала в Таджикистане 75 проектов, 15 проектов реализовано в сфере профессионального обучения

По статистическим данным посольства Турции в Таджикистане, до настоящего времени Турция оказала Таджикистану финансовую поддержку и безвозмездную помощь на сумму около $100 млн. Только в 2015 году ТИКА реализовало в Таджикистане 16 проектов на сумму около $600 тыс., а в 2016 году – 20 проектов на сумму $800 тыс.

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