Американская корпорация построит в Карагандинской области Генетический селекционно-гибридный центр в отрасли свиноводства

CA-NEWS (KZ) - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов принял инвестора из США - представителя корпорации AGCO Томаса Ф. Велке.

Как сообщает пресс-служба акимата, они обсудили вопросы реализации масштабного проекта в сфере животноводства. Американская компания взялась за создание в регионе Научно-исследовательского генетического селекционно-гибридного центра в отрасли свиноводства.

Под строительство центра выделено 200 гектаров земли в Бухар-Жырауском районе, в окрестностях села Шешенкара. Сейчас согласовываются вопросы финансирования и государственной поддержки. Стоимость проета - свыше 16 млрд тенге.

«В течение трех лет мы анализировали перспективы реализации этого проекта в Казахстане. Мы изучали различные локации по всему миру для выращивания именно генетического материала. Рассматривались такие аспекты, как наличие рабочей силы, свободных земельных участков. Но самое главное - это эффективность затрат с точки зрения кормовой базы. И в этом плане Казахстан имеет огромные преимущества», - рассказал Т.Велке.

По его словам, подобные предприятия имеются во Вьетнаме и на Филиппинах, и после создания аналогичного центра Казахстан сможет конкурировать с этими странами. Наиболее перспективными рынками для экспорта свинины корпорация определила Китай и Россию. А генетический материал планируется приобретать в Европе.

«Мы уже получили поддержку от руководства области. Нужно решить ряд вопросов на центральном уровне: по стадии финансирования и получению субсидий, это важно с точки зрения конкурентоспособности на мировом рынке. После решения этих вопросов понадобится около полугода, чтобы начать строительство. И работы займут порядка 18 месяцев», - сообщил представитель корпорации.

Е.Кошанов в свою очередь поручил подчиненным помогать инвестору в реализации проекта.