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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Таджикистана в результате бунта в колонии погибли 13 человек
Предыстория: На севере Таджикистана заключенные одной из тюрьм устроили бунт: есть погибшие и сбежавшие

CA-NEWS (TJ) - Тринадцать заключенных были убиты в результате бунта в колонии строгого режима в городе Худжанде на севере Таджикистана, сообщили РИА Новости в силовых структурах Согдийской области.

«Тринадцать заключенных были убиты в ходе штурма колонии строго режима в Худжанде, где они подняли бунт», — сказал собеседник агентства.

По его словам, один из заключенных, член ИГ смог разоружить охранника, отобрав у него автомат и начал стрелять по надзирателям и охране, заключенные захватили один из корпусов колонии. Спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

В свою очередь в главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана сообщили, что на месте работает специальная следственная группа, устанавливаются причины бунта.

Беспорядки в колонии Худжанда начались в ночь на 8 ноября. Сообщалось, что с 22.30 до 23 часов на территории колонии была слышна стрельба. Однако в управлении исправительными учреждениями Худжанда опровергли эту информацию, при этом подтвердив, что был объявлен сигнал тревоги.

По словам очевидцев, во всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

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