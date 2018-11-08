Промежуточные выборы в США: «Синяя волна» демократов не превратилась в цунами. Но изрядно потрепала Трампа

CA-NEWS (CA) - На самых напряженных за десятки лет выборах американские демократы получили большинство в палате представителей конгресса - впервые с 2010 года, а республиканцы укрепили контроль над сенатом, сообщает Би-би-си.

На 6 часов утра по вашингтонскому времени расклад мест по партиям был таков: 219 демократов против 193 республиканцев в палате представителей (еще не все победители по округам определены), 45 против 51 в сенате (также подсчет голосов еще не закончен). Губернаторские выборы в 22 штатах выиграли демократы, в 25 - республиканцы, но для демократов это приобретение - теперь более половины населения США, 175 млн, управляются губернаторами-демократами.

Американки идут во власть

Промежуточные выборы-2018 ознаменовались рекордным для США количеством кандидатов-женщин, и беспрецедентно многим из них удалось одержать победу.

Впервые в палату представителей попали женщины-мусульманки - Рашида Тлаиб в штате Мичиган и Ильхан Омар в Миннесоте.

В штате Нью-Йорк сенсационно победила 29-летняя латиноамериканка Александрия Окасио-Кортес (она станет самым юным конгрессменом-женщиной в истории), и впервые в конгресс прошли две женщины из индейских племен.

Также впервые губернатором избран открытый гей - Джаред Полис в Колорадо.

Предполагалось, что выборы могут превратится в так называемую «синюю волну», которая захлестнет США, и традиционно республиканские (красные) территории проголосуют за демократов (синих). Так произошло в Вирджинии, где в одном из округов победила демократ Дженнифер Векстон ( с 1980 года там неизменно выбирали республиканца).

Но цунами не произошло.

Демократы получили большинство в палате представителей, но не в сенате. Благодаря этому у них будет возможность блокировать законодательные инициативы Трампа. Демократы смогут инициировать расследования в отношении президента, требовать от него отчета о недоплаченных за последние 40 лет налогах и даже попробовать начать процесс импичмента - хотя последнее маловероятно.

Дональд Трамп, однако, бодр и не считает, что проиграл.

«От многих людей получил так много поздравлений с Большой Победой, одержанной прошлой ночью. Среди поздравивших были иностранные государства (друзья), которые за меня болели и надеялись заключить торговые сделки. Теперь мы все можем вернуться к работе и заниматься делами!», - написал Трамп утром в среду.

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

Неутомимый Трамп

В какой-то степени выборы были референдумом о доверии Трампу. Согласно опросу, проведенному CBS, отношение к Трампу было решающим фактором при выборе кандидата для 65% избирателей.

В последние дни предвыборной кампании он приехал в важные для республиканских кандидатов в сенат штаты, чтобы повлиять на избирателей. Похоже, его стратегия возымела успех в Индиане и Теннесси.

Если говорить в целом, штаты, поддержавшие Трампа на президентских выборах, сделали то же самое и сейчас.

Это были выборы, в которых по разные стороны баррикад оказались город и сельская местность, что еще раз демонстрирует раскол, который образовался в американском обществе.

Победа демократов в палате представителей во многом обусловлена активностью образованных пригородов, которые в прошлом голосовали за республиканцев. Но из-за политики и высказываний Трампа многие жители решили голосовать против его партии.

В среду Трамп выразил через «Твиттер» уважение лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, которая из лидера меньшинства в январе, скорее всего, снова превратится в спикера:

Если говорить напрямую, Нэнси Пелоси заслуживает, чтобы демократы выбрали ее спикером палаты представителей. Если они заартачатся, возможно, мы подкинем голосов от республиканцев. Она заслужила это великую честь!

In all fairness, Nancy Pelosi deserves to be chosen Speaker of the House by the Democrats. If they give her a hard time, perhaps we will add some Republican votes. She has earned this great honor! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

Что будет дальше?

Республиканской партии, возможно, придется провести серьезную работу перед президентскими выборами 2020 года. Живущие в пригородах республиканцы с высшим образованием поддержали Трампа в 2016 году, хотя, возможно, без особого энтузиазма. Похоже, в этот раз они этого не сделали. Республиканцам придется подумать, как вернуть их доверие.

Можно выделить интересные аспекты в выборах губернаторов. Некоторые штаты отдали подавляющее большинство голосов Трампу в 2016 году, на этот раз поддержали кандидатов от демократической партии.

Штат Иллинойс, в котором проживают 13 млн человек и в котором находится третий по величине город Чикаго, выбрал губернатора-демократа Джей Би Притцкера. В Канзасе союзник Трампа Крис Кобач намного отстал от победителя.

Но есть для Трампа и хорошие новости. Ярые сторонники президента стали губернаторами в Джорджии и Флориде, и эти штаты вполне могут поддержать его на президентских выборах в 2020 году.

Кандидаты от республиканцев также победили в Айове и Айдахо, которые считаются важными на выборах президента, поскольку могут склониться как в сторону республиканцев, так и демократов.