Промежуточные выборы в США: «Синяя волна» демократов не превратилась в цунами. Но изрядно потрепала Трампа

CA-NEWS (CA) - На самых напряженных за десятки лет выборах американские демократы получили большинство в палате представителей конгресса - впервые с 2010 года, а республиканцы укрепили контроль над сенатом, сообщает Би-би-си.

На 6 часов утра по вашингтонскому времени расклад мест по партиям был таков: 219 демократов против 193 республиканцев в палате представителей (еще не все победители по округам определены), 45 против 51 в сенате (также подсчет голосов еще не закончен). Губернаторские выборы в 22 штатах выиграли демократы, в 25 - республиканцы, но для демократов это приобретение - теперь более половины населения США, 175 млн, управляются губернаторами-демократами.

Американки идут во власть

Промежуточные выборы-2018 ознаменовались рекордным для США количеством кандидатов-женщин, и беспрецедентно многим из них удалось одержать победу.

Впервые в палату представителей попали женщины-мусульманки - Рашида Тлаиб в штате Мичиган и Ильхан Омар в Миннесоте.

В штате Нью-Йорк сенсационно победила 29-летняя латиноамериканка Александрия Окасио-Кортес (она станет самым юным конгрессменом-женщиной в истории), и впервые в конгресс прошли две женщины из индейских племен.

Также впервые губернатором избран открытый гей - Джаред Полис в Колорадо.

Предполагалось, что выборы могут превратится в так называемую «синюю волну», которая захлестнет США, и традиционно республиканские (красные) территории проголосуют за демократов (синих). Так произошло в Вирджинии, где в одном из округов победила демократ Дженнифер Векстон ( с 1980 года там неизменно выбирали республиканца).

Но цунами не произошло.

Демократы получили большинство в палате представителей, но не в сенате. Благодаря этому у них будет возможность блокировать законодательные инициативы Трампа. Демократы смогут инициировать расследования в отношении президента, требовать от него отчета о недоплаченных за последние 40 лет налогах и даже попробовать начать процесс импичмента - хотя последнее маловероятно.

Дональд Трамп, однако, бодр и не считает, что проиграл.

«От многих людей получил так много поздравлений с Большой Победой, одержанной прошлой ночью. Среди поздравивших были иностранные государства (друзья), которые за меня болели и надеялись заключить торговые сделки. Теперь мы все можем вернуться к работе и заниматься делами!», - написал Трамп утром в среду.

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done!