Пенсионеры в Дашогузе жалуются, что не могут получить пенсии

CA-NEWS (TM) - С июня этого года пенсионеров Туркменистана начали обязывать оформлять банковские счета и карты, на которые им теперь будет переводиться пенсия. Однако, пенсионеры в Дашогузе столкнулись с неожиданной проблемой. Местный собес (учреждение, отвечающее за социальное обеспечение малоимущих и пенсионеров) отказывается оплачивать банковские услуги за переводы, сообщает «Хроника Туркменистана».

Банки, в свою очередь, не отправляют пенсии на счета пенсионерам. В итоге старики не могут получить выплаты за ноябрь.

Ранее пенсионеры жаловались, что при снятии денег наличными с их счетов банки удерживали чуть более 1%.

Жители Туркменистана практически не пользуются банковскими картами, предпочитая тут же обналичивать зарплаты, пенсии и другие выплаты, так как закупаются на рынках, где терминалов нет и расплатиться можно только наличными.