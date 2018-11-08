В Таджикистане планируют ужесточить наказание за изнасилование

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана собираются ужесточить наказание на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Правительственный законопроект об этом на днях был направлен в парламент, сообщил Радио Озоди помощник президента Таджикистана по юридическим вопросам Махмадали Ватанзода.

Поправки касаются ст. 138 (Изнасилование) и 139 (Насильственные действия сексуального характера) УК Республики Таджикистан. Правительство предлагает, в частности, ужесточить наказание для насильников, которые половым путем заражают своих жертв СПИД-ом.

«Авторы законопроекта считают, что поправки жизненно необходимы и призваны снизить уровень преступлений сексуального характера», - отметил Ватанзода.

В настоящие время изнасилование наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Однако за изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста или близкого родственника, предусмотрено суровое наказание вплоть до пожизненного заключения.

Зухре, уроженке Турсунзадевского района, было 16 лет, когда ее, школьницу, по дороге из школы домой изнасиловал некий молодой человек. «Первое время я молчала, так как боялась сплетен и пересудов. Я была настолько испугана, что перестала ходить в школу, на улицу выходила только в сопровождении взрослых. Но потом решилась – рассказала о случившемся маме, она в свою очередь написала заявление в милицию», - рассказывает Зухра.

В милиции города Турсунзаде их настойчиво просили забрать заявление – позже стало известно, что насильник был сыном местного чиновника. «Жить в Турсунзаде стало невмоготу, и родители решили перебраться в Душанбе. Но я больше всего расстроена тем, что насильник не был наказан», - говорит Зухра.

Таджикские правозащитники не раз потребовали ужесточить наказание за изнасилование. Они говорят, что суды то и дело выносят насильникам слишком мягкие приговоры, дела некоторых обвиняемых в изнасиловании и вовсе не доходят до суда.

«Однако беда не только в этом. Общество в Таджикистане, как правило, не защищает, а наоборот, осуждает жертв насилия. Именно из-за этого многие женщины, подвергавшиеся сексуальному насилию, скрывают то, что с ними произошло», - говорит Мадина Низомова, юрист кризисного центра «Гамхор».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш 3 сентября призвал власти Таджикистана покончить с сексуальным насилием и домогательством в стране. Он пообещал, что Организация Объединенных Наций в случае необходимости поможет властям страны в реализации «политики нетерпимости» к этому явлению.

«В Таджикистане сексуальное домогательство настолько распространено, что в обществе его считают обыденным явлением и не обращают на него должного внимания», - говорилось в письме Антониу Геттериша, отправленное 3 сентября. Генсек ООН отметил, что «многие случаи сексуального домогательства скрываются женщинами, которые опасаются за свою репутацию. А те немногочисленные женщины, которые хотели жаловаться на обидчиков, подвергались угрозам».

В 2017 году в Таджикистане 53 женщины стали жертвами сексуального насилия.