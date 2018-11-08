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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Голландские компании планируют войти на рынок Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - С 7 по 9 ноября текущего года в Узбекистане находится представительная делегация из числа известных нидерландских фирм «Lely» и «ТСТ-Агро», которые участвуют в сельскохозяйственной выставке «Agro Expo Uzbekistan/Agrotech Expo» в Ташкенте.

8 ноября делегация проводит переговоры в Министерстве сельского хозяйства Узбекистана и Торгово-промышленной палате, а 9 ноября выезжает в Наманганскую область.

Как сообщает посольство Республики Узбекистан в странах Бенилюкс, эти компании планируют войти в узбекский рынок и стать надежными партнерами.

Компания «Lely» на протяжении многих лет успешно внедряет свой передовой опыт и технологии и вместе с ними создает новые рабочие места в развивающихся странах. В преддверие визита в Узбекистан компания анонсировала планы по созданию инновационного Центра голландских технологий в сельском хозяйстве.

Предварительно проработанный проект ориентировочной стоимостью в 10 млн. евро подразумевает создание сельскохозяйственного кластера с полной локализацией производства на территории Узбекистана. Предусматривается внедрение передовых голландских технологий по возделыванию земли, развитию животноводства, производства готовой молочной продукции, переработки отходов и хранения сельхозпродукции.

Предполагается также образовательный компонент, где ученые Вагенингенского университета будут обучать узбекских фермеров современным голландским технологиям.

Хороший задел наметился также с другой нидерландской компанией – «ТСТ-Агро», широко известной своей технологией подпочвенного внесения жидких органических удобрений. В настоящее время посольством Узбекистана ведутся переговоры с компанией по определению конкретных сегментов, которые будут востребованы в агрокомплексе страны.

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