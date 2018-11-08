В Брянске за килограмм героина на 9 лет осудили гражданку Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Брянске осудили гоаэжанку Узбекистана, которую поймали в январе с килограммом героина.

Как сообщили местные СМИ, женщину обвиняли в попытке незаконного сбыта наркотических веществ. Её приговорили к девяти годам колонии общего режима.

"В суде установили, что гражданка Узбекистана приехала в Брянск в середине января, чтобы продать наркотики, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В тот же день злоумышленницу задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Больше килограмма героина нашли в квартире, которую она сняла в Брянске".