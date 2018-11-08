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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане пройдет неделя международного образования

CA-NEWS (KZ) - Неделя международного образования будет проходить с 12 по 16 ноября текущего года в Таджикистане, сообщает посольство США в Душанбе.

Церемония открытия недели начнётся с образовательной ярмарки в Таджикском государственном университете коммерции в Душанбе 12 ноября.

В церемонии открытия примут участие такие образовательные организации, как Американские советы по международному образованию (ACCELS), EducationUSA, Американские Центры (American Spaces). Каждая организация ознакомит участников с образовательными программами, предоставит информацию о возможностях обучения, а также ответит на вопросы участников.

Неделя международного образования является возможностью отметить преимущества образования и образовательного обмена по всему миру. Данная совместная инициатива государственного департамента и министерства образования США проводится в рамках усилий по подготовке народа Америки к глобальной среде и привлечению будущих лидеров из-за рубежа для учёбы, изучения и обмена опытом в Соединенных Штатах.

Программы по обмену крайне важны для развития взаимопонимания и уважения, развития лидерства за рубежом и внесения вклада в развитие дальнейших взаимоотношений между народами, отмечается в сообщении.

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