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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Иностранным дипломатам позволили посетить исправительное заведение в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Группа иностранных дипломатов во вторник, 6 ноября посетила исправительное заведение в Ахалском велаяте (области) Туркменистана, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

«Руководители и представители дипломатических миссий Германии, Франции, Италии, Соединенного Королевства Великобритании, США, а также Центра ОБСЕ, представительств Программы развития ООН, ЮНИСЕФ и Региональный Центр ООН для Превентивной дипломатии посетили с ознакомительным визитом воспитательное учреждение в Ахалском велаяте Туркменистана», - говорится в сообщении.

Из текста становится ясно, что речь идет о заведении пенитенциарной системы.

«Целью посещения представителей дипломатического корпуса стало ознакомление с деятельностью данного воспитательного учреждения, его материально-технической базой, условиями пребывания в нем заключенных лиц», - отмечается в тексте.

Именно в Ахалском велаяте, в 70 километрах от Ашхабада, расположена тюрьма Овадан Депе, созданная режимом Сапармурата Ниязова для изоляции оппозиционеров, крупных чиновников, попавших в опалу, а также людей, обвиняемых в ваххабизме. В открытых источниках упоминается еще одно исправительное учреждение, расположенное в Ахалском велаяте — некая «тюрьма Туркменбаши». О ней ничего неизвестно кроме того, что она находится в 22,7 километрах к северу от Ашхабада.

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